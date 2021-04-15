團體就大灣區進行調查　近9成受訪者認為中港澳文化差異大

大灣區港澳人才協會自去年12月至今年2月底進行《粵港澳大灣區-創業/就業意向問卷調查》，結果當中反映香港人對大灣區的認識淺薄。協會歸納出數大問題，並提出改善建議，包括89%受訪者認為中港澳三地生活層面上是存在很大文化差異，包括政治制度、語⾔、社交等；90%人士表示對內地工作稅務不認識及85%人士表示對內地醫療體系沒有信心。

調查共收到1,270份問卷回覆，結果顯示近9成市民認為中港澳三地生活層面上是存在很大文化差異；超過72%受訪者對香港的就業者前景表示不樂觀，有超過67%受訪者表示不清楚大灣區包括的城市，亦有超過73%受訪者是不會考慮往大灣區發展，原因包括對大灣區不認識、生活文化差異及政治制度不同等。

協會建議政府加強推廣大灣區，並有系統地培育從香港到國內發展各行業的成功案例，同時提供跨境資訊，如關於跨境交通如高鐵可以優惠相關人士，以減低交通成本，並簡化兩地通行手續。另外，協會認為部分專業人士普遍擔心專業資格在內地不被承認，建議政府加強專業培訓，並落實兩地專業資格之互認機制，清楚訂下各行專業工種在內地發展的規範，並透過提供行業的實習機會或舉辦短期行業交流課程，加強彼此的認識及認同等。