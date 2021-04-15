本地口罩滯銷　業界代表斥政府欠缺支援

本港新冠肺炎疫情在去年尤其嚴峻，更曾出現「口罩荒」的情況，惟現時口罩廠愈開愈多，本地口罩已經出現滯銷情況。有業界斥政府曾鼓吹本地生產口罩，但另一方面自行推出銅芯口罩，做法自相矛盾；又稱業界需要與外地入口的口罩競爭，因市場飽和，他估計約三分一的本地口罩廠需要面臨結業，斥政府缺乏支援。

香港口罩及防疫設備協會主席陳國曦今日(15日)出席網台節目，稱政府早前鼓吹本地生產口罩，但突然推出銅芯口罩令業界受打擊，幸好銅芯口罩認受性不高，業界生意未算大受影響。他指現時本地約有200多間口罩廠，均未能受惠於第一、二輪防疫抗疫基金及保就業計劃，斥政府對業界支援不足，從而令業界陷入「做定唔做」的兩難局面。

至於業界往後的出路，陳建議旅遊發展局可以協助推銷本地生產口罩，商務及經濟發展局亦可以向國際推銷香港生產口罩，稱不同地區政府都有措施保護本土產業，希望港府亦可着手改善。此外，他指本地口罩質素較高，防疫工作亦十分重要，促政府設立口罩質量規管機制，切勿讓低質素口罩流入市面。