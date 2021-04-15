夜總會違停業令經營　女負責人囚14天兼罰款

上月4日晚上，警方突擊搜查油麻地一間樓上夜總會，發現該夜總會違反「停業令」經營。夜總會女負責人被捕後，向警員表示明知違規，但「因為太耐無開，我都要搵食」。她今天（15日）在九龍城法院承認違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）下其中2項罪名，被判罰即時監禁14天及罰款3,000港元。

64歲董雲鳳，報稱夜總會經理。她被控於2021年3月4日，在油麻地百達大廈1樓某夜總會內作為表列處所管理人，無合理辯解而沒有遵從食物及衞生局局長根據法例第599章附屬法例F第8 (1)(b)條發出的指示，即當日必須關閉該夜總會。她另被控於同日同地，無合理辯解而阻撓正在根據第599章附屬法例F第13 (1)條，執行職能的獲授權人員。

案情顯示，涉案夜總會是持牌經營、佔1萬呎的單位。當晚約11時，有警員目擊夜總會職員不斷招呼顧客從後門進店，警方遂封鎖各出入口，並要求搜查。惟多番警告後，夜總會職員依然拒絕開鎖大門，最終警方手持搜查令下，強行破門而入。

當時該夜總會內共有34男及36女，顧客在不同房間內吃喝。被告被捕後，在警誡下稱：「我都知道夜總會唔開得嘅，但因為太耐無開，我都要搵食，同埋我都知阿sir你哋嚟咗，當時我知自己犯法同埋好驚，所以咪唔開門。」