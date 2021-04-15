大埔連儂隧道揮刀劏青年肚　內地男認罪候判

19歲青年前年在港鐵大埔墟站附近俗稱「連儂隧道」附近派發遊行宣傳單張時，遭一名內地青年以生果刀割頸劏肚。行兇者去年9月於裁判法院承認一項有意圖而傷人罪，今天（15日）被解往高院原訟庭求情。其律師指他不明白何以如此多人走上街頭作出分裂國家行為，出於愛國來港察看，但又擔心有危險才買刀傍身，聲稱不是有預謀傷人。因法官希望控方再提交同類型控罪的判刑案例，因此決定將案件押後至5月14日判刑。

本案24歲被告柳國升來自廣西，於當地的燒臘店工作。之前他一度被改控企圖謀殺，但控方最終接納他承認有意圖傷人罪。案情指本案於2019年10月19日發生，當時19歲事主X在大埔雅運路近大埔墟站入口的行人隧道附近派發單張，柳突然衝向X並抓住其右臂，然後取出一柄刀鋒長11厘米的生果刀，割向X的頸項。X被割頸兩下後推開被告逃走，奔跑超過50米後暈倒。被告就追上他，並用刀插X腹兩下。被告斬傷X後，站在對面馬路大叫「香港屬於中國，你們全部搞亂香港」，然後登上的士離開現場。

案情續指，被告上車後告訴的士司機稱殺了人，要去警署，其後又問可否去羅湖，稱「回到羅湖，我就會安全」。司機最終將被告載到大埔警署。被告向報案室警員表示曾用刀襲擊人，稱「我不能容忍該些人破壞香港，所以我用刀割他。」他其後供稱在案發前一日來港，在香港購買兇刀。案發日他打算在大埔尋找住宿地方，見到有人派政治傳單，柳覺得要斬人並隨機斬向X。而X則在事後被送院急救。其右腹其中一道刀傷深入腹壁致腸臟溢出，在留醫約1個月後出院。雖然X的日常生活已無受傷勢重大影響，但仍感到精神壓力和常發噩夢，需接受心理治療。

辯方求情時指被告當時失去理智，作出不必要的愚蠢行為。大律師強調被告不認識X，與他無私人恩怨。被告是認為自己是愛國者及關心政治，看到有人提倡分裂國家而感憤怒，但無預謀犯案。法官隨即詢問，如被告無預謀他又為何要買刀帶在身邊。大律師解釋指被告來港後感到自己是異類，自感似置身狼群，覺得不安全才買刀傍身。對此法官質疑：「如果感到不安全，為何不返回大陸？在深圳絕對安全。」由於法官要求控方提供更多相關案例，所以決定押後判刑。