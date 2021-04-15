香港再工業化宣傳不足　議員倡以GDP作指標

近年本港的再工業化加速發展。立法會財務委員會今午（15日）續召開特別會議，討論創新科技，多名議員關注本港的再工業化發展速度。議員周浩鼎批評政府就再工業化對外宣傳不足，應讓國際知道香港工業正在起動中，亦有相應條件，更提議政府設立目標，例如希望再工業化行業在國內生產總值（GDP）中佔一定比例。

周浩鼎指，本港再工業化的生產能力較為不足，關注政府有何方法擴張生產線？他又詢問政府將如何吸引企業進駐香港科學園中的微電子中心，及先進製造業中心，並協助行業發展。議員葛珮帆則指出，香港科研成果受國際肯定，但往往停留在得獎階段，關注政府如何將科研成果產業化並推出市場？葛亦認同應就再工業化設立目標，例如訂下再工業化佔整體GDP一定數目的目標。

創新及科技局局長薛永恒承認，政府有責任親自宣傳本地科技產業。在為再工業化訂立指標方面，他指政府一直有就創科人員數目以及投放資源等方面訂立目標，而以GDP比重作為目標之一，當局持開放態度，但認為要先做好科研，以免目標變成空中樓閣，遲遲不會實現。

至於科學院的微電子中心及先進製造業中心，創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻回應指，只要項目對香港科研有重大影響，都會盡力提供配對資助。而由於先進製造業需要比一般工廠設備更多的配套，所以科學園即使以平常工廠大廈的市場租金出租，已屬非常優惠。

另外，政府早前提議推出「疫苗氣泡」，若食肆員工接種疫苗，顧客使用「安心出行」二維碼，便可放寬食肆每枱人數上限與堂食時間。旅遊界議員姚思榮關注，智方便應用程式將如何協助食肆或旅遊業查閱來賓有否接種疫苗。

薛永恒回應指，政府在不同接種中心都會呼籲市民下載智方便應用程式，以方便市民再任何情況及地點，都可以在手機上紀錄接種疫苗資料，將足以在進入相關場所時展示資料。