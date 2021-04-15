偽造記錄騙2.4萬元津貼　女手球隊教練認串謀欺詐候懲

香港女子手球代表隊一名主教練，涉嫌串謀2名隊員偽造訓練出席記錄，以騙取香港體育學院2.4萬港元的政府訓練津貼，3人事後同被廉政公署拘控。該教練今天（15日）在沙田法院承認兩項串謀欺詐罪，獲准保釋至5月6日判刑，以等候社會服務令報告，而涉案的2名隊員則各獲准自簽2000港元守行為12個月了事。

34歲被告葉仕仁於案發時為代表隊的主教練，原本被控3項串謀欺詐罪。他承認其中2項控罪，餘下1項控罪則獲控方不提證供起訴。同案2名隊員分別是被告黃穎彤（26歲）及許穎珩（23歲），她們原本各被控1項串謀欺詐罪，但獲簽保守行為，控方撤銷檢控。

案情指，負責管理女子手球代表隊的中國香港手球總會有限公司，是其中1個指定體育總會。而民政事務局於2018年推出由體院管理的「隊際運動五年發展計劃」。據該計劃，由體育總會所推薦的運動員若能在規定訓練中的出席率達80%，每月便可獲發4000港元津貼。

2019年3至4月，黃因需要參加實習而未能在該段日子出席規定的訓練時數，葉遂建議虛報其訓練時數，以獲得津貼，並指津貼會用作一般開支。許則於同年4月表示欲退出手球隊，但同意讓葉繼續替她虛報訓練時數。黃、許共成功領取了2.4萬港元津貼，把款項交予葉。