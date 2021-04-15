記者管有催淚彈殼被控　質疑彈殼不屬彈藥

男記者被指在前年11月管有催淚彈殼、萬用刀、𠝹刀等物品，被控無牌管有槍械或彈藥及管有物品意圖摧毀或損壞財產兩罪。案件今（15日）在東區法院開審，辯方不爭議控方案情，但將向法庭證明被告有自閉症及屬強逼症一類的「儲物症」，使他不得不帶備以上物品各外出。此外辯方亦會爭議催淚彈殼並不屬彈藥，只是私人裝飾物品，案件將於明天續審。

26歲男被告周敏，報稱記者，被控無牌管有槍械或彈藥，指他在2019年11月18日，在西灣河地鐵站B出口管有彈藥，即共38枚催淚煙彈殼、彈頭或彈皮，而他並沒有該些彈藥的管有權牌照。他另被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產，即在同日同地管有1把瑞士多用途工具、1把𠝹刀、1把剪刀、7條膠索帶及1個打火機，意圖用作摧毀或損壞屬於他人的財產。

今天控方傳召截停被告的警員莫俊豪供稱，案發當日凌晨他在西灣河地鐵站大堂當值，見到有磚頭從連接大堂及B出口地面的扶手電梯跌下來，兩分鐘後就見到被告並將他截停。不過當裁判官問到，磚頭與被告有無關係時，控方就表示無證據證明磚頭與被告有關，證人只是想講出當時的環境情況，交代被告被拘捕的背景。