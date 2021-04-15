有保安員工憂拒絕打針會被炒　公司否認強制要求接種

新冠疫苗接種計劃出台後屢爆事故，市民反應冷淡，港府為催谷接種率，以打疫苗為條件容許食肆等行業放寬營業限制，不少打工仔被迫打針。據報經營警衞保安服務的「大眾安全集團」早前向員工發出通告，呼籲員工打針，有員工擔心出現副作用而不欲接種，但又怕拒絕會遭解僱，壓力大增。大眾安全集團回覆指，有關通告是用作發放政府有關疫苗接種的信息，並非強制性要求或安排。

通告指出，疫情肆虐多時，相信市民接種疫苗，並達到群體免疫後可回復正常生活，呼籲員工積極考慮打針，並指因各人身體狀況、過往病歷史及體質並不相同，建議事前先諮詢家庭醫生。有員工指，部分人因擔心被炒而預約打針，質疑一旦出現嚴重副作用，屆時責任誰屬。

大眾安全集團表示，有關通告純粹向員工發放有關接種計劃的信息，讓員工了解注射疫苗。至於員工會否打針，則屬個人意向，並非強制性要求或安排，員工毋須就此通知公司。該公司又指，並沒有收集員工有否接種疫苗的任何相關紀錄，故不存在任何解僱或其他特別安排。