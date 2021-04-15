逾8成受訪學校批政府檢測支援不足　6成半校反映難取樣本瓶

本港新冠肺炎疫情稍稍緩和，不少學校於復活節假期後復課，面授課堂的人數上限亦由三分一放寬至三分二；若全校教職員每兩周接受一次檢測，則可向教育局申請全面復課。教聯會本月初訪問430間中小學、幼稚園及特殊學校，發現超過8成受訪學校認為政府就檢測方面支援不足，其中逾6成半學校反映教職員難取樣本瓶，要求當局推出更多檢測支援措施。

教聯會調查指出，近6成受訪學校在復課後已恢復面授課堂人數至全校人數的三分之二，而近4成學校恢復全校半天面授課堂，當中大部分幼稚園及幼兒中心已全面恢復面授，比例達到7成半。至於中學及小學則分別有約3成學校申請全面恢復面授教學。調查指9成半學校支持疫情進一步穩定時，全面恢復面授。

不過，由於當局要求學校要全面復課，全校教職員需「兩周一檢」，有8成受訪學校均認為政府支援不足，其中6成半認為教職員難取樣本瓶，其他問題包括檢測中心位置不便利、檢測結果屢出現延誤，以及樣本收集站數量不足等。調查亦指有4成半學校鼓勵教職員接種疫苗。

該會批評政府對學校支援不足，要求當局加強支援教職員接種疫苗，如定期派員到學校統一收集及發放檢測瓶，及縮短檢測時間等。