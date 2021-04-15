資助街市非接觸付款計劃　將於月內重推

政府早前推出公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃，以減低病毒傳播風險。有議員在3月初，聯同港九新界販商社團代表一起召開記者會，並與食物及衞生局代表會晤，爭取當局重推去年12月截止的公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃，以配合電子消費券的推行。食衞局在今(15日)特別財委會會議上，表明將在今個月內，重推相關資助計劃。

議員鄭泳舜歡迎當局重推計劃，但期望當局向商販做好推廣宣傳工作，亦要一併惠及食環署轄下管理的排檔小販。又指昨日曾與其中一間獲授權營辦電子消費券的公司，即儲值支付工具營辦商會晤，獲悉個別營運商會在電子消費券發放後，實施半年免除交易手續費安排。他建議當局應向其他三間營辦商，提出相關要求，實施免除交易手續費的安排。

根據政府提供的資料，去年10月推出的「公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃」，檔戶可劃一取得5000元一次性的資助金額，以便安裝非接觸式付款設備。目前為止，當局共收到3500宗申請，批出共2700宗，發放資助金額達1350萬元，現時2700部電子支付系統已完成安裝。

另外，政府統計處今日（15日）出版《主題性住戶統計調查第73號報告書》，二零二零年的統計調查結果顯示，約3 063 500名15歲及以上人士在統計前12個月內曾使用流動支付，佔所有15歲及以上人士的49.4%。在這些人士當中，77.9%和76.2%分別在統計前12個月內曾使用流動支付進行網上購物和在實體商店付款。