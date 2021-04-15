女律師涉阻差襲警受審　被指踢警員落警車

一名女律師被指於前年乘的士到旺角，沒繳車資便趁的士停車落車離去。警員上前了解情況時，女律師涉嫌拒絕停步及出示身份證，更「瞓地」高叫「警察打人」、「強姦」等，被帶上警車後更「起飛腳」把車上一名警員踢出車廂，繼而掙扎拒捕嘗試逃走。她現否認阻撓在正當執行職務的警務人員及襲警兩罪，案件今天（15日）在西九龍法院開審。

56歲被告陳綺玲，被控在2019年9月3日，在旺角太子道西與園藝街交界地下，故意阻撓及襲擊執行職務的警員鄭則安。陳今日沒有聘用律師，自行處理審訊。

交通警梁子堅作供指，當日凌晨12時許，因旺角警署一帶有人示威，他奉命與同僚到場封鎖太子道西行車路。期間有一輛的士停下，姓譚的士司機落車查問情況。此時被告由的士後排座位落車，沿行人路離去。譚見狀即向他表示被告對方未付車資。梁於是上前向被告了解，被告卻邊走邊說司機未帶她到目的地，因此不會付錢。梁要求被告停下及出示身份證，被告並無理會，並指「我有身份證，不過我唔鍾意畀你呀」、「我係律師嚟㗎，你咪拉我返差館囉，我唔驚㗎」。

梁續指，他要求被告返警署處理的士車資事宜後，被告即無故「瞓喺地」，大叫「警察打人」、「強姦」、「非禮」、「快啲搵人嚟救我」等字句，隨後她被警員合力帶上警車。被告上警車後繼續激動叫嚷，更突然伸腳蹬向站在警車上另一名警員的身軀，當時警車趟門尚未關上，該警員便由車廂跌落行人路。被告此時起身似乎想逃走，梁於是着同僚用手銬鎖上被告，過程中被告不斷掙扎，惟最終被制服。聆訊今天未完，將於下周五（23日）續審。