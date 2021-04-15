樓宇更新大行動成效低捱批　議員促政府加以正視

立法會財務委員會今(15日)召開特別會議，討論規劃地政政策。會上有議員批評政府自2018年推出的「樓宇更新大行動2.0」資助計劃成效甚低，過去兩輪計劃雖接獲逾1,500宗申請，但截至去年底，已完成相關修葺工程的樓宇數目僅得10多幢，促請政府加以正視及改善。另有議員就直斥政府推展新發展區時經常懸而未決，步伐緩慢。

「樓宇更新大行動2.0」旨在協助全港40年樓齡或以上的舊樓業主驗樓及修葺樓宇，計劃原定預計受惠樓宇達5,000幢。不過隨著第二輪申請於去年10月截止，發展局指出，截至去年底，兩輪計劃共收到約1,565宗申請，約1,341宗申請獲批，約865幢樓宇已展開及正進行檢驗或修葺工程，現時已完成修葺工程的樓宇則僅有13幢。議員鄭泳舜批評計劃下完成修葺的樓宇所佔比率太低，要求政府加大力度，推動計劃發展。

會上亦提到新發展區的發展進度及棕地安置問題。經民聯議員林健鋒批評政府推展新發展區時，基建設施遲遲不到位，令遷入新發展區的市民淪為「開荒牛」。議員陸頌雄則以洪水橋/廈村新發展區為例，指該區已啟動首階段收地，但仍未肯公布第二階段的收地詳情，令受影響的居民飽受煎熬。議員劉國勳則直指，政府收地時處理棕地作業往往只管賠償而做不好安置工作。

發展局局長黃偉綸指出，本港缺地是不爭的事實，承認收地時涉及棕地會傾向以金錢賠償，自言「無本事(個個)都畀另一幅地重置棕地作業」。發展局常任秘書長(規劃及地政)甯漢豪則透露，洪水橋/廈村新發展區第二階段發展正展開詳細研究，預計待2至3年後會有清晰發展時間表。