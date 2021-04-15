公大新校長林群聲月初上任　料國安法有助避免學界誤墮法網

香港公開大學新校長林群聲教授於4月1日上任，今日(15日)他偕校董會主席黃奕鑑接受傳媒訪問，談到《港區國安法》已在港落實，他指出，如立法後清楚界定紅線的位置，可助學界避免誤墮法網。他不排除把國安教育列為必修科目，但個人傾向在大學通識科加入相關元素。公大將會於9月1日易名為「香港都會大學」(Hong Kong Metropolitan University)，目前正密鑼緊鼓新校徽的設計，預計會同日公布。

林指，維護學術自由是每一間大學都會做的事，遵守香港法例亦然。就有報道指香港大學將會成立委員會保障學術自由和院校自主，林表示，公大內部會做風險評估，審視問題的嚴重程度，但目前公大暫無此風險，因此並無成立特別小組的必要。

《港區國安法》也列明，學校必需推展國家安全教育。林表示，校方必需提供一個機會，讓學生認識國安法，也不排除會列為必修。他個人傾向於大學通識科加入相關元素，但需要循機制落實有關措施，暫時亦無教育局的官員與他作進一步討論。同時，他也會致力營造適合的學術環境、氛圍，提升設備，以增加公大對國際學者的吸引力，他坦言此舉甚為艱難，「(很多學者)不是人工高就請到」。