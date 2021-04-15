酒吧業斥政府綑綁打針及復業太苛刻　恐現結業潮

酒吧業仍舊被迫停業，政府日前開出復業條件，若所有員工與顧客已接種第１劑疫苗，並且採用「安心出行」程式，可在下周二（20日)重開。有酒吧業界代表今(15日)強烈反對，指現時接種首劑新冠疫苗的港人不足1成，符合條件的顧客只能支撐100間酒吧營運，擔心最少有9成酒吧或會在2個月大規模結業。

香港酒吧業協會主席錢雋永指，自政府開出復業條件後，經諮詢300多名業界人士意見，業者一致反對政府要求員工與顧客接種疫苗的復業條件。錢雋永表示，政府最新公布本地接種疫苗人口只得9%，即只有9%巿民可以在酒吧消費，認為復業條件苛刻，「嗰90%嘅人咪去晒啲無牌場所飲酒囉！肯定啲無牌場所越開越多，到時再出現更多冇源頭個案。」

他認為，在此條件下，估計業內可養活的酒吧只有約100間，其餘1000多間酒吧在難以生存，預料兩個月內業界會大規模結業，失業率勢必上升。

錢雋永期望政府取消政策，指業界願意配合政府抗疫，包括規管顧客如離開座位，必須佩戴口罩，要求顧客使用「安心出行」程序及視乎員工健康狀況，要求員工打疫苗等。