蘋果日報引平機會回應擅加「武肺」一詞　平機會強烈譴責要求停用

本港報章《蘋果日報》一向稱「新冠肺炎」為「武漢肺炎」，平機會今(15日)指，《蘋果日報》在昨日引述其公開聲明時，擅自加入「武肺」，平機會指一向反對使用該污名化標籤，並予以強烈譴責，並保留一切追究的權利。平機會指世界衞生組織早已確立是次疫症正式命名為「2019冠狀病毒病（COVID-19）」，傳媒應該立即停用其他名稱。

平機會在晚上發出新聞稿指，在昨晚(14日)得悉蘋果日報在其網上版一篇關於「疫苗氣泡」的報道中，引述了該會昨日發表的一份公開聲明的部分內容，其中在該會不知情下，加入該會一直反對使用的污名化標籤「武肺」一詞，對其錯誤引述予以強烈譴責，並保留一切追究的權利。東網記者翻查涉事文章，相關字眼已被刪除。

平機會指世界衞生組織早在去年2月為是次疫症為「2019冠狀病毒病（COVID-19）」，但《蘋果日報》與部分傳媒屢勸不改，繼續使用「武漢肺炎」。平機會認為，在世衞將今次疫症正式命名為「2019 冠狀病毒病」後，所有其他名稱，如武漢肺炎、功夫流感、中國病毒等，再沒有繼續使用的需要，應該立即停用，因非正式的名稱不但毫無實際意義，更產生污名化的效果，製造歧視、分裂及仇恨。

平機會又指西方國家目前有“Stop Asian Hate”運動，源自有部分人基於「武肺」和「中國病毒」而仇視亞裔，甚至作出暴力行為，情況令人痛心。平機會希望傳媒及各界亦停止採用分化性或歧視性的語言。