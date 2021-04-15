九巴翻閹半職車長可轉回全職　料涉約百人

九巴早前要求以合約形式續聘、即俗稱「翻閹」的退休車長轉做半職，並只能返半日更，引起九巴工會不滿，更曾以「突襲」封站行動表達訴求。九巴今(15日)發出內部通告，指本月20日起，早前轉半職的車長，會按其意願轉回全職或保留半職，料涉約百人。至於未來獲重聘的退休車長，第1年會是半職夜更，其後可按意願，在可能情況下轉全職。九巴回應指公司因應車務營運需要，作出適當工作安排。

九巴內部通告指出，經檢討後，今日與工會代表商討及跟進，決定本月20日起，把今年3至4月期間續約並由全職轉半職的退休重聘車長，按其意願轉回全職或保留半職，人力資源部會逐一聯絡他們。九巴指有關車長的全職更份安排，大部車長可調回其原有路線及更份，若個別車長未能作出相關安排，可向屬廠車務組反映。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰表示，稍早前接獲公司來電，指未來一星期會通知該批被轉半職的車長可改回全職，但60歲退休車長首次獲回聘時，則需做1年才可改回全職。他稱工會希望可穩定員工隊伍，並希望九巴未來可優化、以及還原前線員工昔日的福利。