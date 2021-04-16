Dr.東：膝關節長期磨損易退化　注射透明質酸可護軟骨減痛楚

疫情下，行山成為不少市民運動習慣，每次上山落山，會增加膝蓋負荷導致勞損，長久下去易有膝關節炎，一行路就出現「咯咯」聲。有醫生指出，長者、肥胖人士、體力勞動工作者等，均屬關節磨損的高危一族，而透過注射透明質酸可有助改善病情，讓關節軟骨組織得以保存，以及減慢退化速度。

急症科專科醫生林俊華表示，人體骨與骨之間的骹位具有潤滑劑，站立或行走時，膝關節是主要承托全身重要的關節，隨年紀增長，膝關節的表面軟骨會因為日積月累的磨損而退化，黏性及彈性質素會變差，軟骨與軟骨之間不斷磨擦，會長出骨刺，並引起膝蓋痛，出現紅腫、熱痛、僵硬等症狀。行山時走上走落，會不斷增加膝蓋的壓力，嚴重者甚至會出現O型腳。

退化性關節炎可分成四個階段，第一期的患者軟骨輕微磨損、骨刺輕微可見；第二期開始骨刺明顯可見，關節輕微變窄；第三期則是軟骨中度磨損、骨刺多處可見；到了第四期軟骨已磨穿、硬骨變形，須植入人工關節。林指中年人士由於骨質開始流失，而肥胖的人則會因自身體重增加膝蓋的壓力，體力勞動者亦因關節長期磨擦下造成勞損，是關節炎高危一族。

他指曾有一名在地盤工作的30多歲男子，由於需長期搬運東西，導致手骹位置磨損，出現骨刺，Ｘ光檢查看出是第四期的病情，須服用藥治療。治療方面，透明質酸是一種天然的氨基葡萄糖聚合物，是關節滑液的重要成分，可幫助補充關節滑液，保護關節、減少其痛楚及改善功能。治療上可重新補充膝關節中減少的關節液，並滲入底層抑制軟骨退化，改善關節活動度，具止痛、消炎的成用，為早期關節炎患者減輕症狀，並持續改善膝關節的痛楚。

他又說，相比注射類固醇，透明質酸不會為軟骨帶來損害。不過，若果膝關節磨損嚴重，或軟骨已幾乎完全消失，注射透明質酸的效果便大大降低，屆時須透過服用藥物作輔助治療，甚或要進一步接受換關節手術。

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