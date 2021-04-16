你要知：清洗生果有秘訣 用錯方法隨時適得其反

生果對身體有益，不過如果清洗不乾淨，攝入有害物質反而有損健康。坊間有不少洗生果方法聲稱可以徹底清潔，但原來誤用這些方法隨時會對身體造成負面影響，就由北京師範大學香港浸會大學聯合國際學院研究助理梁浩文博士為大家拆解當中原因。

梁指生果蔬菜表面在種植、運輸、交易的過程中，少不免會留有不少有害物質在表面，「種植時為了增加生產量，令生果不容易受蟲害，有機會落很多化學劑、殺蟲劑驅蟲。另外買賣時生果接觸到不同人的手，會令生果表面附有很多細菌。所以如果不徹底清潔乾淨便進食，有機會影響健康。」

坊間有不少方法聲稱可以清潔生果，例如浸鹽水或用梳打粉，但其功效又是如何？梁解釋用鹽水洗生果其實不是太有效，「因為鹽水就是有離子的水，有離子的水帶有電荷，可以吸引帶有電荷的物質，但殺蟲劑、細菌、人的皮屑沒有電荷，所以清潔效果很有限。」至於使用梳打粉清潔生果，梁提醒必須慎用，「梳打粉雖然可以食用，但如果分量太多就有可能變成具有毒性，一旦清潔時落太多梳打粉而附在生果表面，清洗得不徹底吃進腸胃，就可能會有不良反應。」

市面上有不少生果清潔劑，梁建議要先了解當中的成分，「因為有部分產品並非用天然物質生產，不知當中含有哪些化學物質，一旦清洗過程用太多劑量清洗蔬果，這些化學物質殘留表面，吃一次可能沒事，但如果不斷用與飲清潔劑沒分別。」

另有人清洗生果前會先用水長時間浸泡，但原來並非浸泡愈久清潔效果便愈好。梁解釋指清水並非百分百沒有細菌，水龍頭甚至水本身都可能含有細菌，如果浸泡太久反而令細菌附在生果表面。梁表示最好清洗方法是先浸泡約15分鐘，然後用水沖洗後便可食用。