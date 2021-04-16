議規會擬進一步修改議事規則　限制委員會人數　導致流會或被扣除酬金

立法會早前通過修改《議事規則》及《內務守則》以防議員拉布。據了解，議事規則委員會正討論進行新一輪修訂工作，包括限制委員會人數至約15至20人，及制訂「負面清單」規範議員衣着，料於下一屆立法會落實。至於如何防止有人濫用點人數程序以致流會？據悉，議規會正研究扣除流會時不在席議員的1天酬金、涉款約3,400港元，另亦有意見認為要交由中央出手釋法，如說明只需在特定情況有足夠人數便可處理此問題，惟要啟動程序有一定難度，短時間內難以做到。

按現行機制，除立法會主席外，全體議員均為內會及財會委員，部分委員會更曾因人數過多而難以運作，如當年受關注的《廣深港高鐵(一地兩檢)條例草案》及《國歌條例草案》委員會，委員人數高達60多位。有議員認為並非所有成員會仔細研究文件，直言多人加入委員會並非一定有用。

據悉，議規會研究規定委員會人數上限為約15至20人，以政黨劃分或由議員自行組隊，料每5人佔一席位，若一政黨有13位議員則能取得2個席位；而內會及財會的人數可較多，但將較現時情況大幅減少，最終數目有待商討。至於規管議員衣著方面，議規會擬制訂「負面清單」，規定議員出席會議時不能穿着T恤、短褲及波鞋。由於修訂工作需時，議規會將盡快處理，希望最遲在6、7月可通過交付內會，並於新一屆立法會實施。

另外，泛民主派多年在立法會拉布成風，被指濫用點算人數程序，促成流會阻礙議會運作。建制派議員曾建議直接刪去《議事規則》中議員可就不足法定人數，向大會或全體委員會主席提出點算法定人數的規定，惟《基本法》第75條規定「立法會舉行會議的法定人數為不少於全體議員的二分之一」，議規會主席謝偉俊亦曾表明，需確保修訂不違反《基本法》及維持議會有效運作。

據了解，議規會正研究扣除流會時不在席議員1天薪酬，以非兼任行政會議成員的議員每月酬金102,820港元計算，即涉約3,400元，但需要政府修例配合才能執行。至於如何根本解決濫用點算人數程序呢？由於《基本法》訂明立法會舉行會議的法定人數，難單靠修改《議事規則》處理，有意見認為其中一個方向是透過人大釋法，解釋「舉行會議」的定義，例如性質、時間、地點及出席方式等。

不過要中央出手就《基本法》第75條釋法是否可行呢？議規會副主席張國鈞認為，此事在國家層面非重大議題，相信若要啟動程序難度甚高，又指在會內暫未聽到有關建議，至於釋法是否屬合適途徑仍要再討論。在扣減議員酬金方面，張指得到相當多議員支持，惟本地法例中涉及有關議員酬津安排，故待立法會完成現有工作後，便會推動政府盡快修改法例。張又透露，就財會人數限制暫未有共識，但好處是令議會運作效率提高，要防止外界認為僅一小撮人掌控撥款生殺大權，關鍵在於要設立機制確保各黨派及獨立陣營議員均有代表，以表達不同聲音。

至於身兼基本法委員會委員的議規會委員梁美芬則表示，釋法程序只有中央可主動啟動，除非未來有人「死性不改」擾亂議會秩序誘發中央出手，否則暫時看不到有迫切需要處理有關問題。