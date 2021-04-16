修改議規規範議員衣着　制訂負面清單禁穿T恤短褲及波鞋

《議事規則》未就議員出席會議時的衣着訂下標準，過去有議員曾穿着T恤或輕便裝束出席會議。

自民主派議員總辭後，主導議會的建制派議員大幅修改《議事規則》，除了嚴防拉布亂象重現外，更乘勝追擊提出規範議員衣著。據了解，議事規則委員會擬制訂「負面清單」，禁止議員出席會議時穿着T恤、短褲及波鞋，但暫時未討論女士衣着要求。

立法會《議事規則》第42(a)僅列明，議員進出立法會會場，在衣飾及舉止上須保持莊重。但何謂「衣飾保持莊重」？至今未有劃一定義及標準。回顧以往議事堂開會情況，曾有時任立法會主席不滿前議員梁國雄經常穿着T恤出席會議，認為其衣着不莊重且不尊重議會，故發出「不准穿圓領衫或T恤進行會議」指引，若議員「犯規」就被趕出議會。至第3屆立法會的議規會一致認為，議員衣着整齊乾淨出席會議即可，故最後將規定廢除。

據了解，議規會除了制訂「負面清單」外，亦會建議男士應穿上整齊外套及恤衫，至於需否繫上領呔則由個人選擇。至於女士衣着方面，就暫未討論，相信只要裝重、不會過份暴露便可。

其實不少建制派議員過去曾穿着T恤出席會議，有議員就曾大呻規範衣着如「玩自己友」。議規會主席謝偉俊亦曾「潮着」，以西裝配搭短褲現身立法會，但他解釋自己從未以此打扮出席立法會會議，強調議會如法庭般莊嚴，力撐規範衣着的建議。