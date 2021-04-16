黎智英多宗官司纏身　違國安法罪成最重可囚終身

黎智英目前面對共7宗案件，當中涉及違反《港區國安法》、欺詐、組織及參與未經批准集結、刑事恐嚇，各罪的最高刑罰視乎案情和審訊法院的判刑上限而各有不同，其中以違反港區國安法的判刑最重，最高刑罰為終身監禁。法庭在判刑時，可考慮各罪刑期全部分期執行，或根據案情和判刑的整體性，判處各罪刑期全部同期執行或部分刑期同期執行。

黎智英現時面對的控罪之中，以勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的刑罰最重，須判處3年至10年監禁，如果罪行重大的，須判處10年以上監禁，甚至是無期徒刑（終身監禁）。另外，他被控欺詐罪，該罪的最高刑罰為監禁14年。

另外，黎智英涉及4宗未經批准集結案，共被控2項組織及4項參與未經批准集結罪，每罪最高刑期為5年監禁，該4宗案件已交由區院審理，而區院的每次判刑上限為14年監禁。當中，法庭已裁定他1項組織及1項參與未經批准集結罪成，他也承認了1項參與未經批准集結罪。

最後，黎智英也涉及刑事恐嚇東方記者案，雖然他在裁判法院被判無罪，但律政司已入稟高院提出上訴，司法機構將排期進行上訴聆訊。由於該案是交由裁判法院審理，該案的刑事恐嚇罪的最高刑罰為2年監禁。

在法庭判刑後，當局會在刑期中扣減犯人在還押候審的日子。如果犯人在獄中表現良好，一般大約可獲扣減三分之一的刑期(扣假)。至於具體的計算安排是由懲教署負責。