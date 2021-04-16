政府綑綁谷針逼打工仔就範　平機會：解僱拒接種者涉間接歧視

新冠疫苗接種計劃成效不彰，政府為增加接種率，指食肆員工接種疫苗便可放寬食肆每枱人數上限與堂食時間，隨即有連鎖飲食集團要求員工接種，否則會面臨停工。平機會主席朱敏健今早(16日)在電台節目表示，若有員工因拒絕接種疫苗而被解僱，有機會觸犯《殘疾歧視條例》的「間接歧視」，他認為員工接種疫苗後可以獲得更好待遇，但不接種疫苗卻不應有較差待遇。他建議政府應提供誘因鼓勵接種疫苗，例如提供出行等便利，「而不是打疫苗就上天堂，不打疫苗就落地獄」。

他又透露，平機會近兩日收到10多宗有關僱主要求接種疫苗的查詢，未有正式投訴，平機會會按具體情況處理，並希望政府、僱主及僱員能好好商討。惟他亦承認，若政府建議的「疫苗氣泡」造成的差別待遇是合理及有需要，可豁免受歧視條例監管。

職工盟總幹事蒙兆達則批評，政府將放寬食肆經營條件與疫苗掛鈎，等同用飯碗要挾員工。他又批評政府無良、不擇手段逼人打針，為難僱主及員工成為「層壓式」谷針的犧牲品。他又提醒打工仔，若不願接種疫苗而被僱主要求停工，不要自行辭職，並會因此損失應有勞工補償。

現時職工盟收到約20多名飲食業員工，涉及對僱主要求接種疫苗求助，指公司口頭要求員工打針，除非懷孕或為長期病患，否則不能拒絕，亦有人透露，若不接種疫苗要停薪留職，直至政策有轉變。蒙又指，若有員工接種後因出現副作用而興訟，僱主或會對此感到為難。