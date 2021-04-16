5歲女童受虐致死校方責無旁貸　議員促訂定強制通報機制

近日一宗5歲女童受虐致死的個案引起全城關注，立法會今日(16日)召開特別財委會開會審議教育局預算，多位議員關注教育局呈報懷疑受虐個案的機制是否完善，促請教育局強制要求教師呈報懷疑個案，否則須負上法律責任。教育局局長楊潤雄承諾會檢視現有行政措施，並主動聯絡勞福局，跟進立法訂立呈報機制問題。

議員容海恩問及，現時學校的指引能否足夠保障兒童福祉，以及相關通報機制是否完善。楊潤雄回應指，保障受虐兒童需要學校、社會、父母合作，局方會不斷優化指引。不過，指引難以羅列每一種需要通報的情況，只能起提醒作用，盡量減少可能出現的風險。如果要求學校負上所有責任，對老師並不公平，而且老師也有教育工作，要照顧很多學生。

議員田北辰建議當局參考外國做法，強制老師通報懷疑受虐個案，否則要負上法律責任。楊潤雄回應指，相關政策需要社會廣泛討論，須交由勞工及福利局研究，又指社會不應該將責任完全放在學校身上，否則是不公平，若要強制呈報，應涵蓋包括醫生、社工、青年服務機構等。

議員葛珮帆指，相關議題已經討論多時，只是政府並無立法決心，認為其他議題更加重要，政策局互相推卸責任。楊潤雄表示，保障兒童一直都是重點關注項目，他曾到醫院探訪受傷的女童兄長，亦看過他們傷勢的照片，情況令人心酸，當局在悲劇發生後，已經要求學校加強通報學生連續缺席的個案、培訓老師識別虐兒個案等，他承諾會檢視現有行政措施，並主動聯絡勞福局，跟進立法訂立呈報機制問題。