「疫苗氣泡」欠深思　徒惹食肆勞資糾紛　梁子超籲以家庭為對象

政府為谷接種率強推「疫苗氣泡」，把放寬食肆酒吧營業限制與打針掛鈎，變相把推廣打針的責任推卸給飲食業經營者。呼吸系統專科醫生梁子超今早(16日)在電台節目表示，政府一邊指不會強迫市民打針，卻又推出「疫苗氣泡」，由於食店顧客眾多、難以透過「Clean Zone」分隔用膳。當局將放寬措施與疫苗接種掛鈎，亦有引來勞資糾紛之嫌，建議政府即使真的要推出「疫苗氣泡」，亦應以家庭為基礎，目的在於減少家庭成員間的典型傳播，相信市民為保護家人會更願意接種疫苗，相較在食肆等場所強推「疫苗氣泡」更好。

梁又提到，若政府未有深思熟慮便推出政策，將影響個案的發現及追蹤工作，令疫情防控出現問題。他又以當局要求部分行業須兩周一檢為例，指有關人士等候檢測結果期間，即使有病徵亦只會先行服藥壓制病情，最終拖延診斷時間。加上過度依賴樣本樽派發制度，令其他有意欲檢測的人士難以取得檢測樽，就防疫成效而言，定期檢測仍不及要求有病徵者直接求醫，

至於政府擴大疫苗接種計劃門檻至16歲以上，梁認為16歲至65歲的患者，佔全港個案的80%，當中20歲至30歲患者就佔整體15%。他認為該些年齡群組在病毒傳播有重要角色，尤其近日高年級學生復課亦帶來一定傳播風險，由於檢測或檢疫安排都須花時間，一旦病毒在學校傳播將難以處理。

目前源頭不明個案仍未斷尾，昨日(15日)確診的患者更被指傳染多名親友，他認為患者由潛伏期至發病須6至14日才確診，時間相對滯後，形容對切斷傳播鏈是很大的挑戰。若患者繼續在社區活動，追蹤工作將很難跑贏傳播，疫情「清零」亦無期。