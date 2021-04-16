市民法院外請願　斥黎智英漢奸促落鑊重判

因涉嫌違反《港區國安法》而被還押的壹傳媒黎智英，今日(16日)會就另外2宗參與非法集結案件判刑。今早在西九龍法院外有多名示威者請願，其中組織「香港政研會」主席鄧先生與幾位成員，在庭外高呼「打倒肥佬黎，重判李柱銘李卓人及所有8.18罪犯。」鄧指，黎的控罪涉及非法集結，而干犯此罪者多數都被判監，「今日就要見證黎智英呢個終極漢奸受法律制裁。」鄧又批評，大部分市民都討厭黎藉報章煽動青年人，搞亂社會，又指待判決結果一出，會開香檳慶祝。

另有4名手持「煽動群眾 慫恿犯法」、「違法達義 累己累人」等標語的市民，在庭外痛斥反對派律師知法犯法，刻意煽動違法達義，踐踏法治，給年輕一代和社會立下壞榜樣。他們認為不可放生任何危害香港後代的始作俑者，所有人都必須受法律的約朿。

此外，亦有展示「罪有應得」、「黎智英為首反中亂港重判入獄」橫額的市民，在庭外使用揚聲器高呼「黎智英多行不義必自斃」和「泛民政棍禍害青年」的口號。在示威進行期間，示威人士曾經和黎的支持者發生口角，1名支持黎的婦人更衝往示威人士面前挑機，但即時被在場警員分隔，而黎的支持者則不滿在場警員禁止他們使用揚聲器，質疑警員偏袒。