警方偵破16宗電騙案拘11人　涉款1.3億元

警方本周二(13日)起一連三日，成功以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕5男6女 （年齡介乎21至77歲），他們涉嫌與16宗「假冒官員」及「猜猜我是誰」電話騙案有關，涉及金額約1.3億港元。

本港電話騙案急升，2020年電話騙案共有1193宗，與前年比較大幅上升百分之八十四。今年首季電騙數目稍為放緩，在今年首三個月，約有200宗騙案，相比去年10月至12月，下跌百分之卅三。

為打擊電話騙案，東九龍總區刑事部於本周二起展開「高岸」反電騙行動，東九龍、西九龍、新界北、新界南、港島總區及水警總區防止罪案辦公室，展開大規範宣傳活動，提高市民反電騙意識。

東九龍總區重案組總督察莫子威表示，警方偵破16宗電騙案，共拘捕11人，當中包括14宗「假冒官員」騙案，2宗「猜猜我是誰」騙案。16宗案件損失合共1.3億港元，單一損失由約2.1萬港元至6890萬港元不等。案發地點遍布全港，包括東九龍3宗、西九龍4宗、新界北3宗、新界南4宗，港島2宗。案發時間由去年5月12日至今年3月15日。16名受害人包括11女5男(年齡由15至83歲)，分別為15名本地人，1名雙程證人士，受害人包括在職人士，退休人士、主婦及學生。

警方指，被捕6女5男本地人士(21至77歲)涉嫌以欺騙手段取得財產，部分人士有案底。第一名被捕人士涉及7宗「假冒官員」騙案，受害人收到電話後，該名涉案人士會以「特務」形式登門收款，或押解受害人到銀行開設網上理財戶口，以騙取金錢。據了解，該名被捕人士聲稱自己是電騙案中的受害者，於去年4月收到騙徒電話，交出銀行戶口號碼及損失數萬元，並沒有報警。

騙徒假扮執法機關人員親身向受害人收取騙款、轉帳或匯款到不同銀行戶口、虛擬貨幣錢包、開立新銀行戶口及交銀行資料及理財密碼、登入虛假內地司機網址，要求輸入銀行資料作調查等。警方調查發現，騙徒利用本地人士的銀行戶口收款，稍後將款項轉走。

「假冒官員」騙案受害人中，30歲以下的受害人佔三成，61歲長者佔三成；「猜猜我是誰」中，長者受害人佔六成。