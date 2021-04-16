稀釋復必泰疫苗恐浪費　社署「改口」允員工院舍內接種

政府周二(13日)起率先為10間院舍優先接種新冠疫苗，當中復必泰疫苗須預先稀釋成「一開五」，如接種人數不足，疫苗或會被棄置。社會福利署在接種計劃推行前向業界發信，「改口」稱允許院舍員工也可同在院舍內接種疫苗，不需前往疫苗接種中心接種。

復必泰疫苗需預先稀釋才可接種，每瓶可稀釋成5劑，經稀釋後的疫苗須於6小時內使用。由於接種計劃之前只限院友在院舍內接種，員工須自行到接種中心打疫苗，稀釋後的復必泰疫苗恐造成浪費。香港安老服務協會主席陳志育表示，社署上周四(8日)已向業界發信指，將安排10間優先接種院舍的員工同在院舍接種復必泰或由內地研發的科興疫苗。

他坦言，大概每間院舍只有約一成院友會選擇接種復必泰疫苗，但由於院友屬高齡群組，加上長期病多，最終經醫生診斷後，往往只有1至2名院友適合接種，相信安排員工一同接種可減少疫苗浪費。

社署指，截至昨日，外展團隊已到訪6間院舍，合共為10位院友及2位員工接種復必泰疫苗，而到診註冊醫生則到訪了1間院舍，為1位院友及6位員工接種科興疫苗。