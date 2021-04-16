康文署新規例防「炒場」　租用人甩底2次禁訂場3個月

康文署推出新措施打擊康體設施的「炒場」和「濫用優惠收費」情況。

康文署旗下設施預訂制度存在「炒場」、「執雞」等漏洞，一直遭人詬病，有不法之徒利用「康體通」訂場，再以優先訂場方式將場地有償轉讓圖利，令以正規途徑租用康體設施的市民苦等數月亦未能成功「租場」。康文署今日(16日)終公布，將於5月1日起推出新措施，打擊租用康體設施的懷疑「炒場」和「濫用優惠收費」的情況。署方又指，會繼續留意有關情況，有需要時將推出更多針對性措施。

新措施下，租用人若預計未能如期使用已租訂的收費康體設施，必須至少於用場日期前一天取消，所騰出的段節會在翌日凌晨1時於康文署網頁公布，並於同日早上7時30分起，經「康體通」供市民以「先到先得」的方式重新預訂。

如租用人未能及時完成取消租訂程序，最後亦沒有如期使用設施，會被視作一次「不取場」違規紀錄。任何租用人在連續30天期間，累積兩次「不取場」違規紀錄，會在第2次不取場日期當天起計的第3天開始，被禁止預訂康文署的收費康體設施90天。

康文署指，針對租用人可能濫用使用規則，故意於用場當天才取消場地預訂，從而讓非租用人以俗稱「執雞」的方式，在同日被取消預訂的空置時段免費使用場地設施，進行「炒場」活動，特意設立「不取場」違規紀錄的新措施。

此外，康文署同日起亦實施另一項新措施以打擊「濫用優惠收費」的情況。目前，租用人如享用優惠收費價格租用康體設施，租用人及所有同場使用設施的人士均須符合相關資格。若任何一位使用者不符合資格，租用人即不可以優惠收費的價格租用該設施，並須在取場前補付場租差額。例如一名可享用優惠收費資格的學生打算租用羽毛球場，與其成年友人一同用場，該學生則須以正價租用場地。

新措施會加入罰則，若有關租用人在取場前未有補付場租差額，會被暫停預訂收費康體設施資格90天。新安排並不影響殘疾人士現時可與一名同行照料者陪同使用設施，他們仍可繼續以優惠價預訂設施。