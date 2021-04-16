議員批國安教育敷衍了事　教育局將就公社科作大量培訓

立法特別財委會今日(16日)開會審議教育局預算，多名議員關注昨日(15日)的「全民國家安全教育日」的執行不到位，亦有議員憂慮「公民及社會發展科」的教師質素。教育局局長楊潤雄表示，局方會長遠透過視學、修改課程大綱以完善國安教育，並有信心「公社科」推出時，教師會在知識層面做好充分準備。

議員張國鈞指，學校的國安教育活動參差，有學校只是派發小冊子、播放片段，並無向學生解釋國家安全，只是應酬政府了事。楊潤雄回應指，當局2月出已經發出了行政指引，學校也需要就此提交報告，長遠而言，當局也會透過探訪、視學，完善國安教育。

議員鄭松泰表示，社會昨日的焦點集中在黃竹坑警察學院開放期間，有傳媒拍攝到有小學生手持仿製槍指向同學，模擬反恐情況，形容照片對部分家長及市民是「震撼教育」，認為政府推廣國家安全教育不夠高明及聰明，令市民勾起港鐵太子站8.31事件，無法帶出國家安全「治國安邦」的意義。他指，教育局有責任思考更多國安教育的手法，否則只會培養廉價的愛國行為、令下一代更加虛偽。

楊回應指，不同人對同一張照片都有不同的聯想，不應單憑一張照片就否定整體措施。政府會吸取經驗，將來的推廣工作會做得更好，未來也會調節各科的課程大綱，引入國家安全概念。

此外，通識教育科今年9月將會重新冠名為「公民及社會發展科」。議員梁美芬關注科目的落實問題，包括師資培訓、教材及考核方法，且至今未見教材，憂慮教師的知識層面未能過關。楊潤雄表示，當局會做大量培訓工作，由於第一次考試是3年後，考評局會在此期間公布考核內容，教育局也會提供教材。今年9月將主力教授關於香港的內容，而針對教師的基本法、憲法知識培訓一直都有做，有信心届時教師將會準備好，但坦言難以考核教師的知識面，目前亦只有中文、英文科有考試安排。