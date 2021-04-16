疫情影響港人公共交通習慣　去年乘客人次較前年大跌逾28%

政府統計處昨日公布統計月刊，統計了2010年至2020年本港公共交通乘客人次。結果發現上述10年間，公共交通乘客人次由2010年平均每日1160萬人次，降至去年平均每日890萬人次。該處指出，去年本港備受新冠肺炎疫情及抗疫措施影響，乘客人次因而急劇下降，較前一年同期大跌超過28%。

統計處指出，本港公共交通乘客人次在初段穩步增長，從2010年平均每日1160萬人次增加至2018年的紀錄新高1290萬人次，其後由於2019年6月至12月的社會事件，各種公共交通服務均受到影響，2019年公共交通平均每日乘客人次與2018年相比下降了3.3%。及至去年，該處指公共交通乘客人次減少主因是疫情下的防疫措施，包括學校停課、部分口岸及邊界管制站關閉、對入境旅客實施檢疫措施、實行在家工作等。

統計處指出，港鐵受惠於新鐵路線及延線，鐵路乘客佔全港公共交通人次比例由2010年起連升9年，但於2019年起連跌兩年；即使屯馬線一期於去年通車，乘客比例亦由2018年最高峰的43.7%，回落至40.1%。至於專營巴士方面，由2010年的32.5%逐漸下降至2015年的31.1%，並於隨後的三年維持在31.3%和31.5%之間，然後在去年上升至34%。