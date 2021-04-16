一試兩制惹學生不滿　城大終跪低重啟網考申請

大專學界將迎來考試季，香港城市大學4月初發電郵宣布恢復實體考試，學生應回校考試，但非身處香港的學生則可申請網上考試，令學生質疑考試公平性和安全性。事隔多日，由於多名學生申請網上考試，校方前日終「跪低」，讓學生自由選擇考試模式。

香港城市大學於4月3日向全校發通告指，有鑑於本地疫情轉趨穩定，決定恢復實體考試，在港學生須回校考試，身處外地的學生則可選擇網上考試，最遲需於4月10日通知課程導師。相關安排公布後，城大學生會就此「一試兩制」進行意見調查，結果反映大量學生質疑有關安排影響考試公平性，因為不同考試模式會影響學生的成績，亦有學生憂慮回校考試將增加感染風險。學生會呼籲同學如認為有需要網上考試，應遵從學校安排，向課程導師提出申請。

事隔逾10天，城大學務副校長前日(14日)向全體師生發電郵指，校方於限期前接獲超過20%學生申請網上考試，有見比率較高，決定重新開放網上考試申請予所有學生，學生可自由選擇回校或網上考試。不過，校方依然鼓勵在港學生回校考試，並提醒所有學生謹守學術誠信。城大學生會對此表示歡迎，感謝校方聆聽學生聲音，又呼籲學生遵守學術誠信守則。