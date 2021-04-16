鄧炳強不點名批評《蘋果日報》　抹黑小學生參觀警察學院

立法會財務委員會今日(16日)就保安財政年度開支預算作討論，警務處處長鄧炳強在會上不點名批評《蘋果日報》指，其報章頭版刊登昨日(15日)參與全民國家安全教育日的小學生照片，並將小學生天真爛漫的情況描述其行為與「黑暴」有關，對小學生造成傷害，更形容其行為屬於恐嚇，批評其行徑十分不道德，「邊一個親近警隊做朋友，我就要搞你」。

會議上有多名議員就警隊招聘人數不如預期多番提問，鄧炳強承認，去年投考警隊的人數下跌3成多，其中警員招募只達當初目標的4成。他又指，有媒體和外國代理人多次污名化警隊，甚至傳播港獨、暴力及虛假訊息，打擊港府威信和警隊，加上過往警員遭人起底，令有志投考人士更感憂慮。警隊就此已採取多項措施應對，包括加強對學生對警隊認識，同時增加有工作經驗的人士作招募，而早前亦提出2000年前入職的警員可延至60歲才退休計劃，以填補有關空缺。

鄧炳強在會上提到，目前警隊有1萬部隨身攝錄機，並已加購多5,000部，料明年會到達，屆時會做到每人一機的狀況。他又指，有700宗隨身攝錄機攝錄的案件，最終能成為呈堂證供，有助了解事實情況。

另外，議員葛珮帆則關注去年提出免遣返聲請個案有上升情況，質疑為何疫情當道仍會有此趨勢。保安局回覆表示，去年因入境管制影響，非法入境者增加以海路方式來港，同時令非法入境者數字增加，而入境處和警方亦已聯同內地部門打擊有關行為。對於辱警罪立法方面，保安局指，研究不只涉及警隊，所有人員亦應包括在內，但目前有關研究立法工作尚未成熟，另有更迫切議題需要率先處理。