去年職位空缺數目急劇下降　住宿膳食服務成重災區

政府統計處出版新一期《香港統計月刊》，當中提到2010年至2020年、10年間的職位空缺統計數字，發現數字一直徘徊約7萬至8萬個職位空缺，直至2019年中開始，因發生《逃犯條例》修訂風波，職位空缺數目開始下降，隨後本港經濟再受新冠肺炎疫情重創，令2020年第4季的空缺數目急跌至約3.86萬，成2009年第4季以來的低位。

政府統計處的數據指出，以每年平均職位空缺數目比較，2011年至2019年均較2010年的平均數高，只有2020年例外。當局指，疫情對大多數經濟活動造成重大打擊，本港經濟在2020年進一步轉差，平均職位空缺數目較前一年急挫42%至3.86萬，比2010年的數字下跌19個百分點、即少8,940個。

2020年錄得的職位空缺，逾7成來自以下4個行業，包括社會及個人服務業佔29%；進出口貿易、批發及零售業佔17%；專業及商用服務業佔14%；金融及保險則佔13%。與上一年度比較，進出口貿易、批發及零售業、及住宿及膳食服務業的職合空缺數目減幅最大，前者由2019年的12,760個空缺，急降至2020年的6,520個空缺；而後者則由2019年的9,250個空缺，大幅下跌至2020年的2,830個空缺。與10年前相比，上述兩個行業佔整體空缺的百分比均下跌7.3個百分點。

至於職位空缺率，2020年的整體平均職合空缺率為1.5%、即每100個就業機會有1.5個空缺，較2010年的1.9%為低。在眾多行業中，去年職位空缺率較高的行業則包括社會及個人服務業、金融及保險業、地產業及資訊及通訊業。