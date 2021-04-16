港台今年首季有18人離職　議員形容是「清瘀血」

年花10億港元公帑的香港電台屢被批節目立場偏頗，更多次被裁定違反廣播機構節目守則。港台表示，今年首季已有18名員工離職，其中公務員每月平均離職人數較過去3年大升32%。有議員形容離職潮是「清瘀血」，寄望可令港台重回正軌，但直言若未能奏效，則應考慮「執咗佢」。

港台表示，今年首3個月共有10名公務員及8名全職合約員工離職。而在2018至2020年，共有91名公務員及114名全職合約員工離職，今年首季每月平均的公務員離職人數，較過去3年每月平均離職人數飆升32%。截至本月1日，港台的員工總數為844人，包括681名公務員及163名全職合約員工。

議員陳恒鑌批評港台一直「積咗好多瘀血」，員工一直存在惰性，現時港台被頻頻出手整頓，不容許員工「好似以前咁亂咁嚟」，當然令員工感到不高興而離職。對於港台高層審視個別節目集數，決定是否能如常播出，陳認為訂立紅線更為直接，「唔好嘥咗公帑又唔播得」。他更稱若港台仍然管理不善，而港台的運作方向已不適合時代發展，則應設立限期「執咗佢」。

至於18名離職員工中，多少屬辭職、被解僱、退休或完成合約，東網已向港台查詢，暫時未獲回覆。在廣播處長李百全於上月1日履職後，有傳港台電視及機構業務公共事務組總監王祿霞、《頭條新聞》監製廖慧玲、《香港故事》監製方曉山及有份主管《議事論事》的高級監製薛友德先後請辭。另外，擔任近10年的港台節目顧問團成員周兆祥，亦於上月底辭退。