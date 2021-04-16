區議員投訴秘書處僭越權力　申訴署認為政府行為非失當

泛民主派區議員與政府關係惡劣，早前有屯門區議員向申訴專員公署投訴，指控區議會秘書處僭越權力，擅自更改會議議程，又質疑其多次離場缺席會議，未有履行秘書處職務。申訴署昨(15日)就事件回信，認為政府行為並非失當，只是議員與政府對區議會職能的理解持不同意見。

屯門區議員盧俊宇於去年11月聯同多名黨友到申訴署投訴，指控區議會秘書處涉嫌行政失當，包括遲遲未有有草擬區議會兩次會議紀錄。署方昨日回信指，盧的投訴均觸及個別會議議題是否符合區議會的特定職能，但他與政府對於《區議會條例》列明的區議會職能持不同意見。因此，在行政角度而言，署方認為政府行為並非失當，民政事務處及秘書處是按一般程序處理區議會議題。

該署又指相關條文涉及法律詮釋，應交由法庭判斷，現時亦有相關的司法覆核正在進行，期望屆時可澄清有關的法律原則問題。至於政府遲遲未提交會議紀錄，該署稱現時的《區議會條例》和《屯門區議會會議常規》均沒有訂明擬備會議紀錄的時限，又稱去年召開較多區議會會議，秘書處需因應工作量處理較迫切的工作，認為有關情況或欠理想，但可以理解。