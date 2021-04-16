改支票竊2652萬　味千前首席財務官囚80個月

連鎖拉麵店「味千」的前首席財務官劉家豪，利用可修改的原子筆去修改公司發出的支票，從而把款項轉到自己的私人戶口，7年間共竊取逾2600萬港元。他於2018年底向公司執董潘嘉聞自承盜款，最終被警方拘捕。他早前承認7項盜竊罪，今天（16日）在高院原訟庭接受判刑。李運騰法官判刑指其行為嚴重違反誠信，初得手後變得更貪心及大膽，盜取金額愈來愈多，不過因劉已全數還款，且是自己向公司招認等，故給予55%減刑，最終判監80個月。

現年46歲被告劉嘉豪，被控於2012年1月19日至2018年10月29日，在香港盜取味千中國（控股）有限公司逾2650萬港元。被告已婚且有兩名子女的被告，其代表律師求情指被告患有躁鬱症，影響到其判斷力，並令他透過購買奢侈品減壓。不過法官表明此類案件涉款巨大，被告的精神狀況對其減刑的幫助不大。辯方又強調是被告向公司和盤托出盜款一事，及現時已全數還款並附加利息。不過法官就指，公司核查帳戶後終會揭發事件，被告只是提早自揭；而且即使被告全數還款，但因款項巨大及涉及時間長，令公司無法動用有關款項作投資，實際上亦屬損失。不過法官表明仍會因此兩點給予減刑。

另外，辯方又指被告於2019年被起訴自今才判刑，認為案件有所拖延。不過法官指因案發橫跨7年，且涉及180張支票，因此調查需時，不認為存在拖延，故不會以此給予額外減刑。

案情指，被告於2007年加入味千（中國）控股有限公司擔任首席財務官，並負責向連同他本人在內的9名高級管理層發放薪酬，被告會先預備好支票並交給其上司潘嘉聞簽署。被告自2013年起一直要求潘簽署額外支票，聲稱為員工的強積金供款。案情續指劉在於2018年主動向潘稱，以可修改的原子筆擅改公司的支票，從而盜取公司超過1000萬港元。公司經調查後發現被盜款項逾2652萬港元。被告在2018年12月14日被革職，並於翌年4月2日被警方拘捕。被告至同年12月16日，向公司償還了共2904萬多港元。