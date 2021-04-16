14人墮低息貸款騙局失52萬　裝修男工涉串謀詐騙落網

自2020年10月至今，警方接獲多宗低息貸款騙案的報案，指有騙徒假冒本地銀行職員，隨機致電事主，並以低息貸款優惠吸引事主借貸，當事主答應後，騙徒會將個案轉交另一位騙徒跟進，並要求事主提供入息證明及個人資料，並交出「保證金」作為資產證明。騙徒其後相約事主外出見面及以現金交收「保證金」，金額由1萬港元至10萬港元不等，並要求事主簽署虛假的貸款協議，以提高可信性，惟其後騙徒便失去聯絡。

新界南總區重案組高級督察張文迪表示，警方經情報搜集及深入調查後，並翻查犯案現場一帶閉路電視錄影後，鎖定一名骨幹成員，並於前日(14日)早上掩至黃大仙正德街一餐廳，趁該名涉案男子與一名40歲女事主見面時，以涉嫌串謀詐騙將他拘捕。警方同時在他身上起出2萬6千港元贓款，搜出一份相關的貸款協議書。

該名姓陳(32歲)被捕男子報稱為裝修工人，懷疑與14宗同類型案件有關，涉及騙款共約52萬港元，牽涉9男5女共14名受害者，年齡介乎22至70歲，他們分別任職為家庭主婦、清潔工及廚師，當中最大損失金額為12萬港元。被捕男子已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。