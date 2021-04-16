安老院舍宿位等到死　議員促羅致光「墊高枕頭諗」改善方法

立法會財務委員會今(16日)召開特別會議討論福利及婦女事務環節，有議員提到安老院舍宿位不足問題，促當局應「墊高枕頭諗諗」，動用郊野公園邊陲地帶，增加安老院舍宿位供應。另有議員就院舍工時長，人手易流失，質問局方是否有政策在院舍推動8小時工作制，以留住業內人才。

議員蔣麗芸提到，2020年輪候資助護理安老宿位與資助護養院宿位期間離世的長者合計逾7,000人，促勞工及福利局局長羅致光「墊高枕頭」、「每晚諗三分鐘」，考慮與其他政府部門商討，動用郊野公園邊陲地帶，增建安老院舍。她又建議，政府可考慮在沙嶺加建安老院舍。議員邵家輝亦坦言在近3年的輪候數據中，見不到「等到死」的情況有改善。

議員柯創盛提到東網曾報導的「私人土地作為福利用途特別計劃」，他表示對局方就計劃的回覆感驚訝，因截至去年12月底，竟然只有5個項目已經完工並投入服務，直斥當局以「龜速」實施計劃，項目少、如「得物無所用」，並引述有市民批評當局「講就天下無敵 做就無能為力」。

議員陸頌雄則引述安老業的「先招聘後培訓」計劃數據指，在1,170名學員中，僅有299名學員正式入行，反映業內留不住人才，業界認為主因是院舍大多實行12小時工作制。陸續稱，院舍人手短缺並非源於薪酬問題，而是工時長、工作勞心亦勞力，促政府推動8小時工作制，以留住業內人才。

羅致光回應指，政府不會放棄在任何土地上興建安老院舍，惟最快的方法是透過在賣地的地方，要求加設安老設施。他提到，未來1、2年新界東北發展石仔嶺的項目將完成，當中亦包括安老設施。至於讓港人入住內地安老院宿，羅表示未來會以買位處理上述問題，但最大考慮是如何銜接兩地醫療。