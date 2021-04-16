飛利浦照明前經理涉隱瞞利益衝突　詐騙補貼約660萬元被控

廉政公署今日(16日)落案起訴飛利浦照明香港有限公司一名前經理欺詐罪名，控告他涉嫌在處理該公司與一間貿易公司多項交易時，隱瞞其妻子於該貿易公司的權益，而交易涉及折扣及補貼，所涉總額最少約660萬元，被告已獲准保釋，將於下星期二(20日)在觀塘裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

梁振希(40歲)，飛利浦照明前高級銷售經理，被控2項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。被告於2003年4月加入飛利浦電子香港有限公司，該公司供應照明產品等電子產品。飛利浦照明則於2016年2月成立，專門出售照明產品，被告其後亦調職至該公司。

被告負責處理客戶訂單，貿易公司Supreme Profits International Limited (Supreme Profits)是其中一個客戶，而被告妻子是該公司的唯一股東兼董事。

控罪指被告涉嫌於2013年9月16日至2018年11月7日期間，作為僱員有責任向公司全面披露任何現有或潛在利益衝突，而隱瞞或沒有向公司披露其妻子在Supreme Profits的權益，並意圖詐騙而誘使公司繼續授權他處理Supreme Profits向該兩間公司發出的訂單。

Supreme Profits涉嫌在上述期間向兩間公司發出逾6300張訂單，並獲該兩間公司提供折扣及補貼，總值最少約660萬港元。