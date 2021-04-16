持氣槍打劫油站　無業漢搶劫藏假槍共囚6年

案底纍纍的無業男子於去年初涉嫌店舖盜竊被捕，在獲保釋候查期間又再犯案，持氣槍打劫銅鑼灣一個油站搶劫，搶走1100港元，過程被閉路電視拍下。他在案發後約半個月於灣仔一帶被警方發現，更被警員搜出氣槍，意圖再度犯案。他今天（16日）於高院承認1項搶劫罪及1項攜帶仿製火器意圖犯法罪，被判監禁6年。

被告朱景成（56歲），過往有17次定罪紀錄，涉及34條控罪，當中包括搶劫及盜竊等。他在1984年20歲時初次犯法，最後一次犯案則涉及4項店舖盜竊罪，並於獲准保釋期間干犯本案。他現被控於2020年1月28日，於告士打道加德士油站搶劫一名男職員1100港元；另於同年2月13日，在灣仔愛群道攜有一支黑色氣槍，意圖干犯搶劫罪。

案情指去年1月28日凌晨，戴住黑色口罩的被告闖入上述油站內的便利店，手持類似手槍物體向76歲店員表示打劫。他從職員處取走現金後離開。同年2月13日，警方進行反搶劫行動時，於灣仔區發現被告形迹可疑，懷疑他與油站劫案有關。當時告戴上口罩及手套，遇上警員便急步離開，警員懷疑被告身上有槍，遂拔槍並截停他。警員其後在被告身上搜出一支17厘米長氣槍。被告在警誡下承認犯案。據油站閉路電視片段顯示，油站職員打開收銀機時，曾搭着被告腰間游說被他留下部分硬幣作找贖用。

辯方大律師今求情時表示，便利店員遇劫時表現鎮定，沒有被持搶被告嚇到。而且該支氣槍外表與真槍有分別，根本不能發射，望法官給予減刑。主審法官張慧玲判刑指，就本案情況及事主沒有受驚，而且油站與銀行等有所不同，只有小量現金在內，故認為本案情節不及同類假槍劫案嚴重，故就搶劫罪以7年作為量刑起點。因被告有多項刑事紀錄，且於保釋期間犯案，故加刑9個月，因認罪減刑三分之一至5年2個月。至於攜帶仿製火器的控罪則以監禁3年作量刑起點，因認罪減刑至2年，當中10個月與搶劫罪刑期分期執行，換言之總刑期為6年。