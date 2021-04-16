時任蘋果記者涉經營賭博場所上月被捕 下月中須再向警方報到

時任《蘋果日報》港聞版記者涉嫌經營賭博場所，上月被警方拘捕，他今日(16日)到牛頭角警署報到，獲准保釋，須於下月中再向警方報到。

今日下午4時30分，疑似時任《蘋果日報》記者的男子，在兩名身穿西裝的人士陪同下，乘的士抵達牛頭角警署，他甫落車即打開雨傘遮擋面部，至下午5時15分離開警署，同樣打開雨傘遮面，並立即登上的士離開。

警方東九龍總區特別職務組的人員於上月19日突擊搜查牛頭角協發工商大廈5樓一個單位，發現場內有4人正在打麻雀，而該場所內有電動麻雀枱、麻雀、及魚蝦蟹等賭具，經調查後，該4人承認他們是向一名姓梁男子以時租形式，租用有關場所並進行賭博。

涉事4人當日因非法賭博被捕，警方其後到過姓梁男子的住所調查，梁於上月23日向警方自首。據悉，51歲的梁，當時任職蘋果日報港聞版記者，疑有份經營賭博場所。

根據facebook專頁顯示，該賭博場所於去年9月開始經營，內有多個房間，聲稱可自助入場，但需要用電子鎖進入，並有電動麻雀枱，亦可玩啤牌、魚蝦蟹及大小，時租為40元，最少租3小時，亦可選擇早、夜、通宵及包場，收費由180元至580元不等。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人如於任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款500萬港元及監禁7年。