復康巴士供不應求　議員指有殘疾人士冒險以客貨車代步

復康巴士服務供不應求，立法會財務委員會今(16日)召開的特別會議亦提到相關問題。有議員指，有殘疾人士甚至會以客貨車代步，坐在本應放貨物的位置，危險之餘亦是非法，認為當局可為殘疾人士提供服務券，用於乘坐無障礙的士，增加誘因，令的士司機更願意接載殘疾人士。

議員易志明指，縱然在2021至2022年度，政府計劃撥款予復康巴士服務營辦商添置12輛新復康巴士，惟仍然難追得上服務需要。他表示，曾聽過有殘疾人士選擇以客貨車代步，由親友及司機連人帶輪椅枱上原為放貨物的位置，非常危險、亦不合法。他續指，因無障礙的士接載輪椅人士，上落客至少20分鐘，建議社會福利署發放一些服務券予輪椅人士，鼓勵他們乘坐無障礙的士，同時鼓勵士業界接載輪椅人士。

勞工及福利局局長羅致光承認目前復康巴士服務確實供不應求，並指無障礙的士接載輪椅人士有困難，也不止於上落需時，亦是源於心理障礙，本港的道路情況難以容許的士司機停留10分鐘載客。惟羅表示，在現時的安老或殘疾人士政策中已設有津貼，個別人士可自行決定如何使用，包括用於交通，較難提供額外資助。羅又提到，非專營公共巴士若符合特定因素，如能被界定為公共交通工具、能為市民提供選擇等，亦可考量納入2元乘車優惠計劃當中。