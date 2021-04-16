右膝遭植入左膝人工關節　女病人捱多一刀　瑪麗醫院認衰

做雙膝關節置換手術掉轉左右，拖足5日才發現！瑪麗醫院今日（16日）公布一宗醫療風險警示事件，涉及一名女病人4月8日於該院接受雙膝關節置換手術，其後留院接受復康治療，翌日進行手術後X光檢查，康復進度良好。惟直至4月12日，醫護團隊覆查病人情況及相關X光影像，發現病人右膝被植入只適用於左膝的人工關節假體。

瑪麗醫院指，有關醫生同日向病人及家屬解釋，並就事件致歉。醫生評估事件對病人沒有嚴重的即時影響，但建議進行更正手術，並得到病人同意。手術於昨日（15日）順利完成，病人目前情況穩定，院方會繼續為病人提供適切治療及所需協助。

院方對事件表示關注，已即時提醒醫護團隊於手術期間要加強溝通，並透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，院方會成立根源分析委員會調查事件經過，於8星期後提交報告。

骨科專科醫生陳偉霖表示，相關事故罕見，因醫護團隊在手術前後均會進行多次較對，確保過程沒有出錯，今次「可能唔同程序都有出錯」，方導致事故發生。

不過，他提到，今次幸及早發現人工關節假體調亂，及時進行手術補救，料對病人影響不大，亦不會影響病人康復，但關注團隊第二次進行矯正手術，拆卸裝錯了的人工關節時，會否令骨頭有缺損。他解釋，因部分膝關節置換手術會採用「骨水泥」將人工關節固定在骨上，剛完成手術時可能會粘得較緊，拆出來時有可能會導致骨頭缺損。