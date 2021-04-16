入境處拘4名印傭　涉周末兼職做「無牌牙醫」

早前有外傭趁假日變身成為「牙醫」，隱身在賓館處所為一眾同鄉整牙，洗牙甚至箍牙。入境處於昨日（15日）及今日（16日）拘捕了4名印尼籍外傭，她們涉嫌在一年多以來逢每星期休假或公眾假期時租用旺角區一間特定的賓館，為同鄉提供牙醫服務，涉違反逗留條件，及以未經註冊的牙醫身分執業。

入境處助理首席入境事務主任（調查）劉永基指，由於處方收到市民舉報時所得的資料甚少，因此在調查時遇上甚大阻力，但處方仍立即展開搜證及深入調查，於昨日及今日於該4名外傭的合約住址中進行拘捕。該4人介乎31至35歲，其中一人已來港超過10年，有一人為主要的「牙醫」﹙35歲，2013年開始到港工作﹚，另外2人為「學徒」、一人負責接待。

在行動中，入境處人員檢獲了涉事的名片、帳冊、手機及賓館租約等，現時並無發現涉事的賓館得悉事件。劉又指，涉事外傭沒有受過專業牙醫訓練，亦不是香港的註冊牙醫，據處方調查，涉事外傭的牙醫知識是自網上獲得，而所有的工具及器材皆是透過網上取得。

劉永基稱，4人會透過社交平台宣傳，甚至開直播，以介紹同鄉或朋友到場光顧，收費介乎200至2000港元不等，較香港普遍的牙醫收費便宜，若以她們每日招待30至50人推算，她們每天的收入可達逾萬港元。涉事外傭會在休假時，租用旺角區一間賓館多於一間房間，一間用作牙醫服務，其他則用作接待等候及儲物之用。

劉稱，涉事的冒牌牙醫除了違反逗留條件，其工作亦會對光顧的市民生命受到威脅，在疫情期間更會有傳播病毒的風險，形容不能接受。

在2018至今年1至3月的4年間，入境處分別執行16108、14147、13612及4915次反黑工行動，以及分別拘捕1783﹙169﹚、1688﹙150﹚、825﹙120﹚及272﹙57﹚名非法勞工，括號為外傭數字。