虛報買樓價避印花稅　商人認詐騙囚2個月2周

廉署早前揭發一宗在物業交易過程中欺詐印花稅的案件。有物業代理及買家故意在合約上填寫低於真實成交價的金額，再私下向業主支付差價，企圖少付4.5萬港元印花稅。2人早前已承認一項串謀詐騙罪，物業代理於今年3月被判即時入獄4個月，而買家就於今天（16日）在屯門法院被判監禁2個月2星期，不過裁判官就批准他以1萬港元保釋等候上訴，期間不得離港。

今日判刑的76歲被告陳仲豪，報稱商人。案情指他在2016年9月3日，在物業代理吳子軒的安排下，參觀一個位於元朗、開價280萬港元的物業。陳希望以250萬購入，吳表示賣方同意，但條件是陳必須同意在臨時買賣合約上虛假地表示成交價為200萬港元，並在交易完成前，以「裝修費」名目向賣方支付差價50萬港元，以少付一些從價印花稅。被告與賣方於2016年9月15日簽訂正式買賣合約，聲稱以200萬港元購入該物業。被告並於一個月後向賣方簽發一張50萬元的支票。這個安排令被告最後只需向稅局支付3萬港元印花稅，而非按實際成交價計算的7.5萬港元。

辯方求情指，被告是因代理提議而犯案，坦白認罪，並已把所有得益償還，加上年紀老邁，希望法庭酌情判處非監禁式刑罰。惟署理主任裁判官張潔儀指，本案雖然由物業代理提議犯案，但若沒有被告參與仍難以成事，所以他的刑責與策劃勾當的地產代理相同，法庭需判處阻嚇式刑罰，故以6個月為量刑起點，考慮所有減刑因素後判被告即時入獄2個月2星期。