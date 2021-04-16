美籍銀行家涉襲警　申請擱置聆訊被拒　

前年12月港鐵銅鑼灣站發生懷疑跳閘事件，一名休班警員在追截嫌疑人時與一名美籍銀行家糾纏，事後該名銀行家被控襲警及普通襲擊2罪。銀行家爭議警方和律政司濫用訴訟程序，早前向東區裁判法院申請擱置聆訊。裁判官林希維今日（16日）判決，駁回銀行家的申請，案件將於下周五（23日）審訊。

美籍被告Bickett Samuel Phillip（35歲），被控一項襲警罪及一項作交替的普通襲擊罪。控罪指他於2019年12月7日，在港鐵銅鑼灣站近F出口梯間，襲擊警員1519。

辯方早前指，警方申請索取港鐵閉路電視片段的搜查令範疇有限，沒有全面索取與案有關的片段，又指被告受查時被剝奪與外界聯絡的權利，控方誤導辯方稱控方並無辯方要求索取的文件，及警方沒有向涉案警員或被指跳閘人士等。辯方認為綜合該些因素，足令被告得不到公平審訊，及指控方濫用程序，而申請永久擱置聆訊。

裁判官聽罷雙方陳詞後，認為警方就檢取閉路電視片段的程序並無不妥，亦沒有證據顯示警方欲隱瞞某些資料；而被告被帶回警署後，亦有機會與律師聯絡。至於辯方提出沒有調查涉案警員，裁判官認為這只是被告的當刻印象，考慮後認為辯方所有的理據不成立，遂駁回申請。