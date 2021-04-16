最低工資水平首度凍薪　議員批政府做法不利往後勞資談判

兩年一檢的最低工資水平實施10年來首次「凍薪」，立法會財務委員會今日(16日)召開的特別會議中，有議員批評政府在最低工資委員會未有共識下，決定凍結最低工資，直斥政府「陰乾」《最低工資條例》，要求政府考慮設立調整最低工資的方程式，並作每年一檢。

議員陸頌雄指，政府在最低工資委員會未有共識下決定凍結最低工資，做法不利往後勞資雙方在委員會中的談判，並建議政府設立方程式，讓委員會能就最低工資作每年一檢，以免最低工資與市場脫節。

另外，過去3年致命工業意外平均罰款僅為約2萬港元，陸批評政府過去處理過分寬鬆，而勞工處於2015年至今年2月，就94宗案件要求律政司上訴，僅10宗獲批准，比例太低。陸又提到，《工廠及工業經營條例》及《職業安全及健康條例》逾20年未調整，將相關條例罰則加辣亦是政府承諾，質問當局是否因商界有壓力，「就跪低、就拖」。

勞工及福利局局長羅致光在會上表明不同意陸所言，認為政府是尊重機制，故接納最低工資委員會向政府提交的主流意見，凍結最低工資。羅又指，若然政府不理會委員會的意見，另作決策，反而會令勞資雙方以後各自講訴求，以政治方式處理，不再尋求共識、有商有量。他回覆時亦「死撐」雖然委員會現無調整最低工資的方程式，但在檢視時均會分析不同情景，亦是相當科學化。至於就工傷意外問題修訂相關法例，羅則指有信心在今屆政府任期內將相關修訂提交到立法會。