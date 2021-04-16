政府疫苗氣泡谷數擬讓步　員工填申報表證不宜打針可改定期檢測

港府為求「谷針」不擇手段，使出「疫苗氣泡」抗疫路向，當中若食肆員工接種疫苗及顧客使用「安心出行」，食肆才可獲放寬營業限制。稻苗學會會長黃傑龍透露，政府與業界會面時拋出初步方案，提出設立員工申報機制，只要能證明身體狀況不適宜接種疫苗，只要定期檢測，可毋須打針。當局亦提到會設立專用應用程式，讓食肆掃描市民針卡的二維碼，若食客在針卡上造假，責任會落在食客身上，食肆不會因而被罰。

餐飲業6個商會今日（16日）與食衞局及食環署代表就「疫苗氣泡」會面。黃傑龍表示，會上集中討論第1階段實施，即食肆所有員工接種首劑疫苗、客人須使用「安心出行」，便可延長營業至午夜12時，每枱人數上限增至6人。他指，政府提出設立員工申報機制，只要能證明身體狀況不適宜接種疫苗，再加上定期檢測，該食肆亦可採用第一階段放寬措施。他個人認為方案較為可行，保留彈性予食肆。

就政府打算強制要求所有食客必須使用安心出行，黃指業界在疫情下僅得以往7成生意額，一半食客選用「填紙仔」方式，他擔心強制要求食客使用安心出行，會令食肆再損失一半生意，希望當局毋須收緊防疫措施要求。

黃表示，業界在防疫上會盡力，惟食肆老闆多數「紅褲子」出身，不同的要求已令業界感到吃力，他擔心小店難以做到政府要求，又相信政府不會提供資源，令食肆百上加斤。

另外，當局早前公布酒吧所有員工顧客已接種首劑疫苗，並採用「安心出行」，便會容許酒吧有限度重新開放。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指政府及業界雙方目標在本月29日復業，但細節未定。香港酒吧業協會主席錢雋永指，本港接種新冠疫苗人口僅得9%，如果按推斷，該人口最多只能養活約100間酒吧，他指在會議上向當局反映提供更多誘因，例如首階段延長營業時間至凌晨兩時，他認為現時接種率不足的情況，誘因欠奉，只會助長港人會到無牌處所喝酒玩樂，促請當局謹慎考慮。