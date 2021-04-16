黎智英判囚後外部勢力合奏施壓　學者轟雙重標準縱容罪犯

壹傳媒黎智英被判罪成入獄，多名海外政界人士接連發聲批評判決，猶如「外部勢力大合奏」，其中有「政治小丑」之稱的末代港督彭定康發聲明，批評中國持續侵犯香港法治和自由。而台灣的總統府和行政院則形容，內地政府自毀一國兩制的承諾，踐踏香港的自由民主。有學者批評有關政客對案件指指點點，更狠批他們雙重標準，縱容罪犯。

黎智英被判刑後，在台灣，前台南縣長蘇煥智認為，香港的集會遊行自由，已淪為鳥籠裡的自由。在英國，工黨影子亞洲事務大臣金諾克（Stephen Kinnock）形容，「今天是對香港民主、言論自由及自由最黑暗的一天」；香港監察創辦人羅傑斯則形容，判決荒謬及糟糕（awful）。

此外，美國共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）則促請立即釋放黎智英等人，又指美國政府應該支持香港人，以及對中國施加有意義的制裁。而加拿大新民主黨國會議員關慧貞（Jenny Kwan）形容，今次判決標誌着黑暗的一天，認為加拿大須立即行動，為害怕政治迫害的港人提供難民措施。

另國際特赦組織亦就案件發表聲明，組織亞太區域主任米什拉（Yamini Mishra）形容港府「錯誤地控告、定罪及判刑」民主派人士，又指這些判決違反國際法，認為被判刑的人應立即獲釋，並清除其定罪。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評彭定康等一眾外國政客雙重標準，指出今次的控罪早在殖民地時代經已訂立，在英國管治時代亦多次應用；而在英國等西方國家亦會使用類似控罪檢控示威者，批評他們以反中立場行先，不尊重法治。他又批評美加等國有政客要求釋放黎智英等人，更揚言要向犯法者提供庇護，炮轟他們縱容罪犯，變相令香港的犯事者更加有恃無恐，繼續作出反中亂港的行為。