跨境貨車司機打完兩針可獲放寬檢測　本月23日起改為三日一檢

政府公布已打完兩針的跨境貨車司機，可由每日一檢放寬至三日一檢。

港府繼續催谷港人打針，為完成打兩針的跨境貨車司機放寬檢測措施。港府指已獲廣東省政府的同意，由4月23日零時起，完成接種兩劑疫苗滿14天的跨境貨車司機入境深圳及珠海時，毋須每日進行核酸採樣，只須持72小時無染疫核酸檢測證明方可入境。至於未接種疫苗的司機仍須在每日首次入境時接受核酸採樣。

港府公布，由4月23日零時起，已完成接種兩劑疫苗滿14天的跨境貨車司機如透過「粵省事」微信小程式內的「粵康碼」系統收到廣東省根據運輸署提供的資料而發出的信息，在入境深圳及珠海時只須持72小時無染疫核酸檢測證明，毋須進行每日入境核酸採樣。

根據運輸署的登記紀錄，現時大概有11,000名跨境貨車司機，而相關資料顯示當中活躍司機大概有7,000多名。截至本月15日，約有6,700名跨境貨車司機已接種第一劑疫苗，而已接種第二劑疫苗的跨境貨車司機約有5,700名，分別佔活躍跨境貨車司機中的超過九成及八成。如跨境貨車司機對最新跨境核酸檢測安排有任何問題，可致電運輸署熱線2399 6925查詢。